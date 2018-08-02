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Кронштадт станет побратимом японского города Фудзи
2 августа 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии выступили с инициативой об установлении побратимских отношений между городами Фудзи и Кронштадтом, сообщил сегодня глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.
«С нами связался мэр японского города Фудзи. Они хотят установить побратимские отношения с Кронштадтом. Визит японской делегации в Кронштадт ожидается 17 октября этого года», - рассказал Олег Довганюк.
Японский город Фудзи находится в префектуре Сицзуока на острове Хонсю. Это второй японский город, пожелавший стать побратимом Кронштадта. Первым был город Сумото.
Накануне, в среду, министр обороны Японии Ицунори Онодэра впервые посетил Кронштадт. В ходе визита господин Онодэра побывал в Кронштадтском морском соборе. Собор представляет собой памятник российским морякам, погибшим при выполнении служебного долга. В нем, в том числе, собраны имена моряков, погибших в русско-японской войне, сообщает ТАСС.
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