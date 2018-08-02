США назвали условия для возобновления взаимодействия с Россией
2 августа 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
Любое взаимодействие Москвы и Вашингтона возможно лишь при условии, что Россия прекратит вмешательство в дела США, заявил глава Национальной разведки США Дэн Коутс на брифинге в Белом доме.
«Если мы хотим, чтобы у нас было хоть какое-то взаимодействие по проблемам, представляющим взаимный интерес, русские должны прекратить делать то, что они делают», - заявил Дэн Коутс.
При этом глава Национальной разведки США признал, что в настоящее время уже не идет речь о столь же настойчивом «вмешательстве», как это было в 2016 году.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с призывом к генпрокурору США Джеффу Сешнсу прекратить расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, по которому до сих пор не было представлено ни одного доказательства.
«Президент хочет прекратить эту «охоту на ведьм», о чем он не раз говорил», - подтвердила мнение Дональда Трампа официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
В Белом доме время от времени меняется мнение относительно возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году, напоминает РИА Новости.
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