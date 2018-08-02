В Шотландии пара порвала билет, а он выиграл джек-пот

В Шотландии супружеская пара выиграла в лотерею около 58 миллионов фунтов (примерно 75 миллионов долларов). Сообщение о выигрыше супруги получили после того, как разорвали билет и бросили в урну. Житель Краснодара купил билет за 400 рублей, а выиграл 75 миллионов

В шотландском городе Лоренскерк супружеская пара – 67-летний Фред Хиггинс и 57-летняя Лесли – пришли проверить свой лотерейный билет в автомате одного из магазинов. Автомат сообщил, что билет не является выигрышным. Тогда сотрудник магазина разорвал билет напополам и выбросил его в урну.

Однако сразу после этого автомат «очнулся» и выдал сообщение, что обладателям этого билета необходимо позвонить в офис компании-организатора лотереи. Озадаченные супруги достали порванный билет из урны и отправились звонить домой.

После проведения всех необходимых проверок супругам стало ясно, что их билет «сорвал джек-пот». После получения выигрыша супруги купили кабриолет. Лесли уволилась с работы, теперь они планируют посетить Индию и Китай, сообщает РИА Новости.