Новые «сокрушительные» санкции США против РФ означают усиление геополитического стресса противников Дональда Трампа, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Ранее инициативная группа внесла в американский сенат законопроект о новых санкциях США против РФ. Предложение группы американских сенаторов касается в том числе госдолга России, а также персональных санкций в отношении российских политиков и бизнесменов.

«Нормальное общение Трампа и Путина усугубляет геополитический стресс, в котором находятся внутренние противники американского президента. Трамп наносит удары по своим противникам на политической арене. А его оппоненты отвечают такими вот ударами «в никуда», - приводит слова депутата РИА Новости.