В Госдуме оценили проект о "сокрушительных" санкциях США против РФ
2 августа 2018, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
Новые «сокрушительные» санкции США против РФ означают усиление геополитического стресса противников Дональда Трампа, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее инициативная группа внесла в американский сенат законопроект о новых санкциях США против РФ. Предложение группы американских сенаторов касается в том числе госдолга России, а также персональных санкций в отношении российских политиков и бизнесменов.
«Нормальное общение Трампа и Путина усугубляет геополитический стресс, в котором находятся внутренние противники американского президента. Трамп наносит удары по своим противникам на политической арене. А его оппоненты отвечают такими вот ударами «в никуда», - приводит слова депутата РИА Новости.
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