В МИД Венгрии заявили, что Украина сама виновата в своих проблемах

Украина не в состоянии добиться прогресса в процессе вступления в Евросоюз и НАТО по своей собственной вине, заявил сегодня официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Заявление было сделано в связи с недовольством Украины по поводу «недружественных» высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее венгерский премьер скептически высказался о евроатлантических устремлениях Украины, в результате чего посланник Венгрии Ласло Чаба Пап был вызван в МИД Украины.

Тамаш Менцер отметил, что в своих высказываниях венгерский премьер-министр говорил о фактическом положении дел Украины на международной арене, следовательно, обвинения украинской стороны в адрес Венгрии бессмысленны.

«Не Венгрия принимала недружественные меры против Украины, а наоборот. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и программы подготовки Украины к членству в НАТО», - подчеркнул Тамаш Менцер.

Между тем Венгрия, продолжая придерживаться справедливого подхода, пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы сохранить снабжение региона питьевой водой, сообщает RT.