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В МИД Венгрии заявили, что Украина сама виновата в своих проблемах
2 августа 2018, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]
Украина не в состоянии добиться прогресса в процессе вступления в Евросоюз и НАТО по своей собственной вине, заявил сегодня официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Заявление было сделано в связи с недовольством Украины по поводу «недружественных» высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее венгерский премьер скептически высказался о евроатлантических устремлениях Украины, в результате чего посланник Венгрии Ласло Чаба Пап был вызван в МИД Украины.
Тамаш Менцер отметил, что в своих высказываниях венгерский премьер-министр говорил о фактическом положении дел Украины на международной арене, следовательно, обвинения украинской стороны в адрес Венгрии бессмысленны.
«Не Венгрия принимала недружественные меры против Украины, а наоборот. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и программы подготовки Украины к членству в НАТО», - подчеркнул Тамаш Менцер.
Между тем Венгрия, продолжая придерживаться справедливого подхода, пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы сохранить снабжение региона питьевой водой, сообщает RT.
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