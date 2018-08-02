Косачев высказался об ужесточении американскими сенаторами санкций против России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв высказался о законопроекте группы американских сенаторов по ужесточению санкций в отношении России. Представители Республиканской и Демократической партий США внесли сегодня новый законопроект, в котором предусматривается ужесточение санкций в отношении России, в Конгресс. В США сенаторы подготовили ужесточенные санкции в отношении России

По мнению Косачёва, американские законодатели со своей позицией давно оторвались от реального течения дел и событий, - передает RT. Российский политик связал инициативу по санкциям с приближением промежуточных выборов в США. Косачев считает, что таких инициатив и заявлений будет появляться с приближением выборов всё больше. "... Эта тема будет сохраняться на плаву, чисто в пропагандистских политических целях, но в ближайший месяц-два вряд ли получит законодательное развитие", — полагает политик.

Косачёв заключил: "Все мы находимся в заложниках внутриполитической борьбы в США, она не имеет прямого отношения к России, но имеет свою внутриполитическую логику в США".