Мэр Киева Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем
2 августа 2018, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Киева Виталий Кличко открыл памятник Илье Муромцу в одном из парков украинской столицы, «Муромец» и, выступая на церемонии, назвал Илью Муромца украинским богатырем.
«Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть», — цитирует Киевская городская государственная администрация слова мэра.
Монумент высотой 11 метров возвышается в парке «Муромец» (бывший парк Дружбы народов) в Киеве. Позировал скульптору в образе богатыря украинский спортсмен и обладатель титула «самый сильный человек мира» Василий Вирастюк, - сообщает РИА Новости.
В России считают, что богатырь Илья Муромец родился в селе Карачарово недалеко от Мурома во Владимирской области.
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