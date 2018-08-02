Мэр Киева Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем

Мэр Киева Виталий Кличко открыл памятник Илье Муромцу в одном из парков украинской столицы, «Муромец» и, выступая на церемонии, назвал Илью Муромца украинским богатырем.

«Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть», — цитирует Киевская городская государственная администрация слова мэра.

Монумент высотой 11 метров возвышается в парке «Муромец» (бывший парк Дружбы народов) в Киеве. Позировал скульптору в образе богатыря украинский спортсмен и обладатель титула «самый сильный человек мира» Василий Вирастюк, - сообщает РИА Новости.

В России считают, что богатырь Илья Муромец родился в селе Карачарово недалеко от Мурома во Владимирской области.