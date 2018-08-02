Аналитик сообщил о решении команды Порошенко отказаться от возвращения Донбасса

Команда президента Украины Петра Порошенко решила отказаться от возвращения неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны. Об этом в разговоре с журналистами сообщил украинский аналитик Андрей Ермолаев.

Эксперт отметил, что киевские чиновники делают заявления о реинтеграции мятежного региона исключительно в предвыборных целях. По словам Ермолаева, данные высказывания нужны только для того, чтобы привлечь на избирательные участки граждан, ориентированных на нынешний состав власти. На самом деле Порошенко и его команда приняли решение «жить без Донбасса», процитировало эксперта российское издание «Новый день».

На востоке Украины c весны 2014 года продолжаются боевые действия между армией и ополченцами. Ранее в четверг сообщалось о том, что защитники Донбасса рассказали о захвате танка киевских силовиков без единого выстрела.