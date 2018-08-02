Киевский эксперт объяснил провал Украины в борьбе с Россией в Азовском море

Украина не может дать отпор России в Азовском море. Такое мнение высказал киевский эксперт Андрей Клименко, слова которого приведены в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Согласно версии Клименко, российские силовые структуры продолжают задерживать в море суда под украинским флагом. Киевские пограничники ничего не могут этому противопоставить, отметил аналитик. По словам эксперта, процитированного изданием ФАН, у сотрудников погранслужбы нет топлива для того, чтобы выйти в море. Кроме того, военные боятся предпринимать какие-либо действия, отметил Клименко.

После задержания Украиной приписанного к Крыму сейнера «Норд» Россия начала досматривать суда из соседней страны в Азовском море. В Киеве в ответ на это выступили с обвинениями в адрес Москвы, согласно которым РФ якобы пытается захватить акваторию.