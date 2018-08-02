Во Вьетнаме построили «Золотой мост»

Во Вьетнаме, в городе Дананг, возвели «Золотой мост», в горной местности на высоте 1400 метров. Сооружение на вид крайне необычное и притягивающее внимание. Опорами моста служат две огромные каменные руки.

Строительство было завершено в апреле 2018 года. Проверка сооружения на прочность началась только в июне.

150-метровый мост становится настоящей Меккой туристов, так как помимо красоты сооружения, местные ландшафты являются довольно живописными. Далее вьетнамцы хотят построить «Серебряный мост» в виде пряди волос, как сообщает NEWS.ru