Китай призвал Америку не заниматься шантажом

В четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ на сообщения о намерениях Соединённых Штатов увеличить тарифы в отношении китайских товаров сообщил, что американская сторона должна вернуться к здравому смыслу.

При этом он также подчеркнул, что нет необходимости действовать импульсивно, так как в таком случае американцы навредят сами себе, передает РИА Новости.

«Мы призываем американскую сторону выправить свою позицию, не заниматься шантажом, это бесполезно в отношении Китая», - заявил дипломат. Он также отметил, что Пекин всегда готов к переговорам, чтобы урегулировать торгово-экономические вопросы.