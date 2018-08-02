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В армии ДНР рассказали о захвате танка киевских силовиков без единого выстрела
2 августа 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Боец армии Донецкой народной республики поведал, как ополченцы из бригады «Пятнашка» захватили украинский танк, не сделав не единого выстрела. Рассказ защитника самопровозглашенного государства приведен в публикации, выложенной в блогосфере.
Случай, о котором идет речь, произошел во время боев за Донецкий аэропорт, пишет канал «Макаренко» в «Яндекс. Дзен». По словам ополченца с позывным «Иса», его группа продвигалась к селу Спартак, когда на шоссе появился танк киевских силовиков, направивший оружие на укрытие, в котором находился отряд. «Иса» с сослуживцами выбежали навстречу бронемашине, имея в своем распоряжении лишь один гранатомет.
Экипаж вместо того чтобы открыть огонь, запаниковал и сдался ополченцам. В итоге танк был захвачен отрядом «Пятнашки».
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается пятый год. Ранее в четверг сообщалось, что киевский эксперт Александр Дудчак назвал причину массового бегства военных из противостоящей ополченцам украинской армии.
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