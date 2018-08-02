В армии ДНР рассказали о захвате танка киевских силовиков без единого выстрела

Боец армии Донецкой народной республики поведал, как ополченцы из бригады «Пятнашка» захватили украинский танк, не сделав не единого выстрела. Рассказ защитника самопровозглашенного государства приведен в публикации, выложенной в блогосфере.

Случай, о котором идет речь, произошел во время боев за Донецкий аэропорт, пишет канал «Макаренко» в «Яндекс. Дзен». По словам ополченца с позывным «Иса», его группа продвигалась к селу Спартак, когда на шоссе появился танк киевских силовиков, направивший оружие на укрытие, в котором находился отряд. «Иса» с сослуживцами выбежали навстречу бронемашине, имея в своем распоряжении лишь один гранатомет.

Экипаж вместо того чтобы открыть огонь, запаниковал и сдался ополченцам. В итоге танк был захвачен отрядом «Пятнашки».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается пятый год. Ранее в четверг сообщалось, что киевский эксперт Александр Дудчак назвал причину массового бегства военных из противостоящей ополченцам украинской армии.