Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал решение сената США выделить $250 млн Киеву на укрепление обороноспособности.

Как отметил эксперт в разговоре с RT, эта сумма не сможет оказать какое-то влияние на боеготовность, статус Украины, "вряд ли эта «подачка» поменяет геополитический ландшафт в Восточной Европе".

Как подчеркнул Блохин, в США Украину рассматривают как инструмент давления на Россию, хотя уже и разочарованы Киевом, ведь "эффективного борца" из страны не получилось, да и коррупция не лучшим образом влияет на ситуацию. Но списывать со счетов Украину пока не будут, подытожил эксперт.