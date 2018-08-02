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Эксперт о выделении Украине $250 млн: "сумма-то мизерная"
2 августа 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал решение сената США выделить $250 млн Киеву на укрепление обороноспособности.
Как отметил эксперт в разговоре с RT, эта сумма не сможет оказать какое-то влияние на боеготовность, статус Украины, "вряд ли эта «подачка» поменяет геополитический ландшафт в Восточной Европе".
Как подчеркнул Блохин, в США Украину рассматривают как инструмент давления на Россию, хотя уже и разочарованы Киевом, ведь "эффективного борца" из страны не получилось, да и коррупция не лучшим образом влияет на ситуацию. Но списывать со счетов Украину пока не будут, подытожил эксперт.
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