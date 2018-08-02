Массовому бегству офицеров из воюющих против Донбасса ВСУ нашли объяснение

Киевский эксперт Александр Дудчак объяснил массовое бегство офицеров и контрактников из Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на востоке страны. Политолога процитировали российские СМИ.

Ранее на текущей неделе появилась информация о том, что с начала года ряды ВСУ покинули 11 тысяч человек. Согласно обнародованному прогнозу, их примеру до конца 2018-го должны последовать еще 18 тысяч военных.

Александр Дудчак отметил в разговоре с корреспондентом RT, что украинские силовики уходят со службы по большей части из-за материальных соображений. Аналитик обратил внимание на то, что в ВСУ было снижено денежное довольствие. При этом военные больше не могут зарабатывать за счет мародерства. Многие офицеры и контрактники не видят смысла продолжать службу в армии на таких условиях, заявил собеседник журналистов.