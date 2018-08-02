На газопроводе в Техасе произошли взрывы, есть пострадавшие
2 августа 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
На газопроводе в штате Техас рядом с городом Мидленд произошли серии взрывов, в результате чего серьезно пострадали пять человек. На данный момент причина взрыва устанавливается. Об этом сообщает агентство Reuters.
Известно, что газопровод находился в районе крупнейшего в штатах нефтегазового месторождения — Пермского бассейна. По предварительным данным, первый хлопок прогремел 1 августа в 11:30 по местному времени (19:30 мск). Чтобы ликвидировать возгорание, на место прибыли пожарные. Однако в скором времени произошли новые взрывы. Как сообщает источник, пять человек пострадали, в том числе и сотрудник экстренных служб. Их госпитализировали в больницу в критическом состоянии, передают «Известия».
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