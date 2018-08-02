В Мексике погибли более 70 человек из-за сильной жары

На севере Мексики в штате Нижняя Калифорния погибли более 70 человек из-за сильной жары. Газета Milenio со ссылкой на региональную службу судебно-медицинской экспертизы сообщает, что в штате за последний месяц скончались 73 человека из-за повышения температуры. Причиной смерти шестерых из них стал тепловой удар, передаёт источник.

Координатор службы судмедэкспертизы Сесар Рауль Гонсалес Ваки сообщил, что у многих пострадавших были заболевания сердечно-сосудистой системы, легких или почек из-за наркозависимости.

Как передают «Известия», в некоторых регионах Мексики ранее было введено чрезвычайное положение из-за жары, достигающей местами 50 градусов.