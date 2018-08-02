СМИ узнали детали развернувшейся в Сирии «электронной войны» между Россией и США

На территории Сирии развернулась «электронная война» между Вооруженными силами Российской Федерации и Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах зарубежной прессы.

Журнал Foreign Policy пишет, что дислоцированные в арабской республике подразделения США ежедневно ощущают на себе действие российских генераторов помех, которые причиняют американцам сильный ущерб. Средства радиоэлектронной борьбы, используемые военными РФ, могут выводить из строя коммуникации, радары и авиацию, отмечается в процитированной статье.

Как заявил американский полковник Брайан Салливан, ставший собеседником журналистов, регулярные электронные атаки явились вызовом для США, с которым они успешно справились. Из приведенных в материале слов коллег полковника следует, что армия Штатов в ходе вышеописанного противостояния получила возможность изучить российские технологии и выяснить, как от них защищаться.