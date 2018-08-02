Обозначена вероятная причина невозможности нового наступления ВСУ на Донбасс
2 августа 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Нового наступления Вооруженных сил Украины на народные республики Донбасса не будет. Такая точка зрения изложена в заметке, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.
Автор канала «Политический обозреватель» в «Яндекс. Дзен» пишет, что после состоявшейся в июле встречи президентов США и России американский Конгресс выделил на нужды украинской армии 100 млн долларов. Несмотря на это, наступления киевских военных в Донбассе ожидать не следует, говорится в материале.
Для проведения операции украинской стороне не хватает живой силы. Укомплектованность бригад ВСУ на сегодняшний день составляет около 50-65%. При этом защитники Донбасса имеют два полноценных армейских корпуса.
Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. В конце минувшего месяца СМИ распространили информацию о том, что армии воюющих с Киевом Донецкой и Луганской народных республик сравнялись с противником по количеству боевой техники.
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