Нового наступления Вооруженных сил Украины на народные республики Донбасса не будет. Такая точка зрения изложена в заметке, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Автор канала «Политический обозреватель» в «Яндекс. Дзен» пишет, что после состоявшейся в июле встречи президентов США и России американский Конгресс выделил на нужды украинской армии 100 млн долларов. Несмотря на это, наступления киевских военных в Донбассе ожидать не следует, говорится в материале.

Для проведения операции украинской стороне не хватает живой силы. Укомплектованность бригад ВСУ на сегодняшний день составляет около 50-65%. При этом защитники Донбасса имеют два полноценных армейских корпуса.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. В конце минувшего месяца СМИ распространили информацию о том, что армии воюющих с Киевом Донецкой и Луганской народных республик сравнялись с противником по количеству боевой техники.