Правительство Индии планирует ввести смертную казнь за морское пиратство

В четверг власти Индии одобрили законопроект, который предусматривает возможность пожизненного заключения или смертной казни в отношении лиц, причастных к морскому пиратству. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

Данный законопроект направлен на повышение безопасности морских перевозок Индии. Как передаёт источник, необходимо создать правовую основу для судебного преследования лиц, которые участвуют в преступлениях, связанных с пиратством.

Отмечается, что в Индийском океане за последние месяцы были зафиксированы несколько нападений на торговые корабли. Нынешнее законодательство Индии предусматривает наказание в виде тюремного срока. Однако, по мнению экспертов, решение данной проблемы требует ужесточения существующих правовых норм, передают РИА Новости.