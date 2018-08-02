Остров Пасхи хотят переименовать

Остров Пасхи, находящийся на юго-восточной части Тихого океана, хотят переименовать в Рапа-Нуи. Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ, которым ускоряется процесс рассмотрения законопроекта о переименовании.

Пиньера сделал заявление в эфире телеканала 24 Oras, что группа депутатов готовят документ, который предполагает внесения изменений в конституцию Чили, а также переименования Острова Пасхи в Рапа–Нуи — Остров Пасхи. По словам президента, новое название позволит отражать тысячелетнюю историю острова и его «поразительные традиции».

Помимо этого, туристы смогут находиться на территории острова не более 30 дней, передают «Известия».