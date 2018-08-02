Остров Пасхи хотят переименовать
2 августа 2018, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
Остров Пасхи, находящийся на юго-восточной части Тихого океана, хотят переименовать в Рапа-Нуи. Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ, которым ускоряется процесс рассмотрения законопроекта о переименовании.
Пиньера сделал заявление в эфире телеканала 24 Oras, что группа депутатов готовят документ, который предполагает внесения изменений в конституцию Чили, а также переименования Острова Пасхи в Рапа–Нуи — Остров Пасхи. По словам президента, новое название позволит отражать тысячелетнюю историю острова и его «поразительные традиции».
Помимо этого, туристы смогут находиться на территории острова не более 30 дней, передают «Известия».
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