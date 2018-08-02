Львовский публицист рассказал о расползании гражданской войны по всей Украине

Вспыхнувшая в Донбассе гражданская война в настоящее время перемещается в центральную и южные части Украины. Такое мнение высказано в материале, подготовленном публицистом из Львова Михаилом Мищишином.

В своей статье, выложенной «Русской весной», журналист отметил, что конфликты на политической почве все чаще заканчиваются на Украине криминалом. В качестве примеров автор привел убийство ветерана АТО в Бердянске и инцидент в Херсоне, где злоумышленники облили кислотой советницу градоначальника.

По мнению Мищишина, набирающая обороты гражданская война сегодня расползается по всем регионам страны. Публицист полагает, что остановить противостояние должна центральная власть. Для этого ей надо признать, что Евромайдан стал победой одной части украинского народа над другой, отметил автор процитированного материала.

На Украине в феврале 2014 года в результате массовой акции протеста, названной Евромайданом, произошел государственный переворот. Это событие спровоцировало выход из состава страны Крыма и начало вооруженного конфликта в Донбассе.