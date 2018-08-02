Житель Канады "сменил пол", чтобы сэкономить на автомобильной страховке
2 августа 2018, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]
Канадец по имени Дэвид решил сменить пол «на бумаге», чтобы сэкономить на автомобильной страховке. Как уточняет издание The Sun, в Канаде и США мужчины до 25 лет платят увеличенные страховые взносы в отличие от девушек. Как выяснилось, это связано с большим риском попасть в ДТП.
Житель Канады приобрёл новый автомобиль и должен за платить за её страховку £2630. Девушка заплатила бы £2000. Дэвид решил обратиться за помощью к своему врачу, чтобы тот написал письмо, подтверждающее его идентификацию как женщины. При этом канадец признался, что он был рад «победить систему», передают «Известия». Однако региональные политики осудили поведение мужчины.
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