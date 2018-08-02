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Турция грозит США ответными мерами из-за введенных санкций
2 августа 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Анкара примет меры в отношении Вашингтона, который ввел санкции против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Турция отказалась освободить пастора Эндрю Брансона.
"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", — написал Мевлют Чавушоглу в соцсети.
Брансон в Турции был арестован по обвинению в пособничестве попытке госпереворота, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
Санкции США не могут затронуть министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля, поскольку у него нет имущества или банковских счетов за пределами республики. Об этом сообщил сам чиновник в соцсети.
"Если так сложится судьба, то, возможно, однажды я куплю оливковую рощу в своей родной провинции Газиантеп", - цитирует его слова ТАСС.
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