Турция грозит США ответными мерами из-за введенных санкций

Анкара примет меры в отношении Вашингтона, который ввел санкции против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Турция отказалась освободить пастора Эндрю Брансона.

"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", — написал Мевлют Чавушоглу в соцсети.

Брансон в Турции был арестован по обвинению в пособничестве попытке госпереворота, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Санкции США не могут затронуть министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля, поскольку у него нет имущества или банковских счетов за пределами республики. Об этом сообщил сам чиновник в соцсети.

"Если так сложится судьба, то, возможно, однажды я куплю оливковую рощу в своей родной провинции Газиантеп", - цитирует его слова ТАСС.