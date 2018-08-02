Сенат США раскроет содержание показаний арестованной россиянки Марии Бутиной

Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что комитет сената Соединённых Штатов по разведке раскроет содержание показаний арестованной Марии Бутиной.

По его словам, показания не будут переданы широкой огласке. «Расшифровки помогут ей. Она давала показания честно», - сказал адвокат.

Ранее Роберт Дрисколл сообщил, что несколько месяцев до ареста Мария давала показания в сенате, где предоставила «тысячи документов». Что это были за документы, адвокат не уточнил, передают РИА Новости.

Марию Бутину задержали в июле в Вашингтоне. Власти США обвиняют её в работе в качестве иностранного агента. Марии грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина себя виновной не признаёт.