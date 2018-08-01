Пассажир рухнувшего в Мексике самолета снимал взлет на телефон

Один из пассажиров потерпевшего крушение при взлете в мексиканском городе Дуранго самолета умудрился снять на телефон ролик, запечатлевший момент взлета и последовавшей затем катастрофы. Пассажирский самолет потерпел крушение в Мексике

Самолет мексиканской авиакомпании, выполнявший рейс из Дуранго в Мехико, рухнул сегодня утром во время взлета. На борту находилось 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Благодаря тому, что самолет не успел набрать высоту, никто не погиб. Большинству пассажиров удалось выбраться из разбившегося лайнера самостоятельно. К настоящему моменту почти все пострадавшие уже выписаны из больницы.

Основной версией крушения самолета является сильный порыв ветра, заставивший лайнер «клюнуть носом». Некоторые пассажиры также рассказали о попавшей в самолет молнии. Версии сейчас проверяются специалистами.