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Эксперт оценил способы остановки строительства «Северного потока-2»
1 августа 2018, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал заявление украинской стороны, что «Северный поток-2» смогут остановить датчане или американцы.
«Дания действительно задерживает строительство газопровода. Датчане не дают разрешения на прокладку труб в своих территориальных водах. Вопрос в том, сколько они смогут тянуть с этим. Ведь в этом проекте участвует целый ряд стран. Если Дания не даст разрешение, проект будет построен в обход. Что касается американских санкций – если США начнут применять их на практике, то столкнутся с недовольством Европы. А это будет уже перебор для Америки», - заявил Станислав Митрахович.
Эксперт также отметил и позицию немецкой стороны, которая, по утверждению Украины, в последнее время «эволюционирует»: «Германия сделала уступку в адрес Трампа, приняв решение построить СПГ-терминал. Сжиженный газ неконкурентоспособен в Европе. СПГ-терминалы загружены в лучшем случае на треть. Напротив, после выборов в Германии упрочились позиции сил, намеренных сотрудничать с Россией», - приводит слова эксперта RT.
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