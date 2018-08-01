По запросу США в Европе арестовали троих украинских хакеров

В Европе арестованы трое граждан Украины, обвиняемые США в кибератаках и причастности к хакерской группировке FIN7, известной также как Carbanak. Обвинение к каждому насчитывает 26 пунктов.

«Три высокопоставленных члена международной организованной киберпреступной группировки, работающей в Восточной Европе, были арестованы. В настоящее время они находятся под стражей в связи с обвинениями, поданными в окружном суде в Сиэтле», - сообщил помощник генпрокурора США Брайан Бенчковски.

Министерство юстиции США считает, что украинские хакеры Федор Хладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков украли более 15 миллионов данных кредитных карт, проникнув в компьютерные сети различных компаний в 47 штатах Америки, а также в округе Колумбия.

Каждый из украинских хакеров обвиняется по 26 пунктам, в том числе мошенничество, взлом компьютеров, кража личных данных, сообщает РИА Новости.