Минфин США ввел санкции против двух турецких министров
1 августа 2018, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
Минфин США ввел экономические санкции против двух турецких министров из-за того, что Турция отказалась освободить американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в связях с террористами.
Под американские санкции попали министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль и министр МВД Турции Сулейман Сойлу, которые, по мнению американской стороны, ответственны за задержание, арест и продолжающееся удержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона. Все счета и активы министров, находящиеся в юрисдикции США, заморожены, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Несправедливое задержание и продолжающееся преследование пастора Брансона турецкими властями просто недопустимо. Президент Трамп предельно ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают его немедленного освобождения», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Американского пастора Эндрю Брансона в Турции подозревают в пособничестве террористам. Он удерживается властями страны с октября 2016 года, сообщает РИА Новости.
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