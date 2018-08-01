В ГД назвали иск Украины к России попыткой привлечь внимание спонсоров

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что иск Украины к России о якобы нанесенном ущербе на Донбассе и в Крыму – не более чем попытка привлечь внимание к своей персоне. Порошенко решил предъявить России иск за "разрушенный" Донбасс

Ранее украинский президент заявил, что «Киев не должен медлить ни минуты в формировании консолидированной претензии Украины к России для возмещения ущерба, нанесенного на Донбассе и в Крыму».

«Очередное бурное сотрясание воздуха со стороны президента Украины. Это заявление – лишь очередная неуклюжая попытка господина Порошенко обратить на себя внимание зарубежных спонсоров. Порошенко начал готовиться к новому электоральному периоду. Ему нужен повод, чтобы спихнуть с себя ответственность за развал государства, нищету народа и продолжающуюся войну», - прокомментировал Сергей Железняк.

Российский парламентарий также отметил, что очередной виток антироссийской истерии, раскручиваемый киевским истеблишментом, раздражает уже не только самих украинцев, но и западные страны, уставшие от беспокойного, лукавого и вороватого украинского режима.

«Нынешнему так называемому руководству Украины давно пора предъявить обвинения в геноциде, масштабном разорении государственной собственности и национальной экономики, беспредельной коррупции, поощрении радикального национализма и намеренном уничтожении суверенитета страны», - цитирует депутата РИА Новости.