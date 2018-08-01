На Украине предложили запретить журналистам снимать депутатов в Раде
1 августа 2018, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
Регламентный комитет Верховной рады Украины выступил с предложением обязать журналистов просить разрешения у депутатов на съемку в Раде, а в ином случае – изымать отснятые видеоматериалы.
«Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента предлагает изымать у журналистов видео с депутатами, снятое в Верховной раде, если депутат лично не дал разрешения на такую съемку или возразил против нее. Такое письмо за подписью главы регламентного комитета Павла Пинзеника поступило сегодня в адрес комитета по вопросам свободы слова», - сообщила первый заместитель главы комитета Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова.
Ольга Червакова также отметила, что это предложение регламентного комитета противоречит Уголовному Кодексу и другим законам Украины.
«Статья 171 УК Украины четко говорит, что незаконное изъятие собранных журналистом материалов – это три года тюрьмы. А воздействие в любой форме на журналиста с целью препятствования исполнения им профессиональных обязанностей – четыре года», - подчеркнула она в своем фейсбуке.
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