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Надежда Савченко написала письмо Дональду Трампу
1 августа 2018, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, опубликовала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь украинским заключенным в России.
«Я надеюсь и верю во взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и землей новых возможностей – Украиной!», - говорится в начале письма Надежды Савченко к американскому президенту.
В своем письме арестованный украинский депутат также отметила, что только Дональду Трампу по силам противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. А поскольку только в США права человека являются основополагающей ценностью, Надежда Савченко попросила американского президента «помочь в освобождении всех украинских политзаключенных из России.
«Прошу сделать все возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям», - говорится в письме, опубликованном в фейсбуке Савченко.
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