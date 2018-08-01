Надежда Савченко написала письмо Дональду Трампу

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, опубликовала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь украинским заключенным в России.

«Я надеюсь и верю во взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и землей новых возможностей – Украиной!», - говорится в начале письма Надежды Савченко к американскому президенту.

В своем письме арестованный украинский депутат также отметила, что только Дональду Трампу по силам противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. А поскольку только в США права человека являются основополагающей ценностью, Надежда Савченко попросила американского президента «помочь в освобождении всех украинских политзаключенных из России.

«Прошу сделать все возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям», - говорится в письме, опубликованном в фейсбуке Савченко.