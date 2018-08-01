В Турции могут восстановить смертную казнь
1 августа 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выразил готовность восстановить в стране смертную казнь при условии, что соответствующий законопроект получит одобрение турецкого парламента.
«Мы очень чувствительно относимся к этой теме. Если закон будет принят в парламенте, то я его ратифицирую. Нам известна позиция убийц по этому вопросу. Мы знаем, что они должны платить тем же за совершенные злодеяния», - заявил сегодня турецкий лидер в телеинтервью.
После попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции возобновилась дискуссия о восстановлении практики смертной казни, сообщает ТАСС.
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