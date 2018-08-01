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Кадыров призвал жестко наказать убийц журналистов в ЦАР
1 августа 2018, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал наказать убийц журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева по законам военного времени.
Рамзан Кадыров принес искренние соболезнования семьям погибшей съемочной группы и выразил надежду, что правоохранительные ведомства и МИД России сделают все необходимое для того, чтобы «земля горела под ногами убийц».
Глава Чечни также отметил появившуюся в некоторых СМИ информацию, что российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили боевики мусульманской повстанческой организации. «Их убили не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию они представляют», - подчеркнул он.
«Убийцы пока на свободе. Они должны быть жестко наказаны. И лучше, если по законам военного времени. Жестко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева», - потребовал Рамзан Кадыров.
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