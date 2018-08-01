Кадыров призвал жестко наказать убийц журналистов в ЦАР

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал наказать убийц журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева по законам военного времени. В Центральноафриканской Республике убиты журналисты

Рамзан Кадыров принес искренние соболезнования семьям погибшей съемочной группы и выразил надежду, что правоохранительные ведомства и МИД России сделают все необходимое для того, чтобы «земля горела под ногами убийц».

Глава Чечни также отметил появившуюся в некоторых СМИ информацию, что российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили боевики мусульманской повстанческой организации. «Их убили не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию они представляют», - подчеркнул он.

«Убийцы пока на свободе. Они должны быть жестко наказаны. И лучше, если по законам военного времени. Жестко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева», - потребовал Рамзан Кадыров.