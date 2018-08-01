Военный аналитик нашел объяснение разочарованию властей США в Украине

Власти Соединенных Штатов разочаровались в Украине и потеряли интерес к этой стране. С таким заявлением выступил военный эксперт из Израиля Яков Кедми.

Аналитик отметил в ходе интервью на израильском телевидении, что Киев стал для США «черным пятном», которое приносит одни проблемы. По словам Кедми, наблюдающиеся на Украине коррупция и борьба олигархов за власть ставят Штаты и Европейский союз в тупик. Запад не знает, что делать с ситуацией, сложившейся в стране, полагает собеседник журналистов.

Эксперт добавил, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает Украину только на словах. По мнению Якова Кедми, подобного рода заявления, которые делаются под давлением общественности, не стоит воспринимать серьезно.

Ранее в среду сообщалось, что киевский политолог Кирилл Молчанов раскрыл последний «козырь» президента Украины Петра Порошенко в борьбе за сохранение своего поста.