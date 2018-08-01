Перебежавший на сторону ДНР украинский военный разоблачил обман командования ВСУ

На сторону сражающихся против Киева защитников Донецкой народной республики перешел военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в армии самопровозглашенного государства.

По словам спикера ополченцев Даниила Безсонова, перебежчик предоставил сведения об общей деградации ВСУ. Так, из данной информации следует, что за последнее время заметно упал уровень обеспеченности украинских соединений материальными средствами.

Кроме того, военный рассказал о снижении боеготовности киевских силовиков, большинство из которых задействовано в хозяйственных работах. Занятия по боевой подготовке ВСУ, регулярно освещаемые в СМИ, по словам перебежчика, являются обманом, к которому приложило руку армейское командование. Это постановка, в которой участвуют одни и те же военнослужащие тыловых подразделений.

Ранее в среду сообщалось, что в ВСУ проинформировали о «значительных потерях» ополченцев Донбасса в июльских столкновениях в зоне конфликта.