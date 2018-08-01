В польском озере обнаружили склад древнего оружия

Польские археологи обнаружили большое количество оружия разных эпох на дне озера в Западно-Поморском воеводстве. Возраст древнейших из найденных артефактов насчитывает около 2000 лет.

Исследователи из Института археологии Варшавского университета с 2015 года обследуют дно озера, которое находится рядом с городком Любаново. За время исследований подводные археологи подняли из ила целый склад оружия и других артефактов различных эпох, накопившийся в озере на последние 2000 лет.

Ученые считают, что глубокое озеро использовалось в ритуальных целях, начиная со времен германских язычников. Древнейшим образцам оружия, поднятым со дна озера, около 2000 лет. Сейчас глубина озера достигает 20 метров. Ученые отмечают, что двадцать веков назад его глубина могла достигать и 40 метров.

«Ритуалы с бросанием оружия в воду были характерны для Северной Европы до пятого века. Затем, с распространением христианства, они исчезли. Однако мы нашли топоры, молоты и украшения, оказавшиеся в озере в XI – XV веках. Вероятно, в средние века такие ритуалы проводили славяне, и это делает наше открытие еще более интригующим», - заявил ведущий автор исследования, доктор Бартош Контны.

Кроме древних артефактов, подводные археологи обнаружили в озере и неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны, сообщает «Российская газета».