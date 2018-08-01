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Эксперт объяснил, почему жена принца Гарри постоянно держит руки в карманах
1 августа 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
Специалист по языку тела Джуди Джеймс рассказала, почему супруга принца Гарри постоянно держит руки в карманах и очень часто поправляет волосы. Эти жесты герцогини Меган нередко замечают поклонники.
В последнее время женщина часто выбирает для выходов наряды с карманами и кладет туда одну руку. Джеймс сообщила, что подобным образом обычно ведут себя скрытные люди, которые стараются занять руки, находясь на публике. Профайлер, однако, считает, что именно с Меган дело обстоит иначе: ей просто нравится надевать ретро-платья с карманами, сообщает портал Woman.ru.
Что касается частого поправления прически, то это говорит о стрессе новоиспеченной герцогини от повышенного внимания. Она якобы постоянно пытается убедиться, что выглядит подобающе.
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