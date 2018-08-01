В США насчитали 100 тысяч иностранных шпионов

В США продолжает прогрессировать шпиономания. Традиционно американская пресса любит обвинять граждан России в том, что они видят во всех иностранцах шпионов. На деле же именно такая истерия сейчас царит за океаном.

Влиятельное информагентство Bloomberg решило повысить бдительность среди американцев. Дескать, он недооценивают масштабы шпионажа в своём окружении. Тем более, иностранные шпионы не такие яркие и заметные, как их показывают в кино – они умеют хорошо маскироваться и на вид очень заурядные и скучные.

В итоге эксперты США попытались сосчитать всех иностранных шпионов окопавшихся в Америке. Агентов оказалось не менее 100 тысяч. Огромная цифра. Для сравнения эксперты привёли количество всех американских шахтёров – всего 50 тысяч человек. Однако нужно понимать, что речь идёт не только об агентах работающих на Россию. Bloomberg считает, что все эти люди занимаются шпионажем в пользу 60-80 государств. То есть в среднем, из каждой страны в США прибывает по 1500 шпионов. Цифра отдаёт натуральным бредом.

Впрочем, как говорится, средняя температура по больнице не отражает состояние отдельных больных. Американцы утверждают, что в Силиконовой долине работает значительное количество китайцев, «многие из которых получают предложения передавать информацию спецслужбам за деньги». Количество таких «частично занятых» китайских шпионов в Соединённых Штатах действительно может составлять десятки тысяч.