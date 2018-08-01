В Китае уничтожают гробы и запрещают похороны

В китайской провинции Цзянси, расположенной на юго-востоке страны, вспыхнула борьба между властями и жителями, желающими сохранить традиционную процедуру погребения. Об этом сообщают интернет-СМИ.

Издание gazeta.ru пишет, что местная администрация ввела официальный запрет на захоронение тел в земле, в регионе узаконена только кремация. Данное решение было принято в связи с необходимостью экономии земельных ресурсов.

В процитированном материале отмечается, что по всему Китаю не первый год проводится политика «ноль похорон», которая предполагает полную замену погребения на кремацию. Против новации протестуют сельские жители, которые не готовы жертвовать традицией.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео, сделанные в китайских деревнях. На опубликованных кадрах видно, как из домов селян насильно выносят гробы, а старики пытаются остановить правоохранителей. Многие пожилые люди ложились в деревянные ящики в попытке их сохранить. Конфискованные у населения гробы уничтожили экскаватором.