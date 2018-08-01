Евросоюз выражает России соболезнования в связи с убийством журналистов в ЦАР
1 августа 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Чиновник в структурах Европейского Союза выразил в среду, 1 августа, соболезнования семьям и близким людям российских журналистов, которые были ранее убиты в Центральноафриканской Республике.
В ЕС отметили, что внимательно ознакомились с сообщениями о гибели сотрудников средств массовой информации и призвали как можно скорее провести тщательное и открытое расследование данного дела. По словам чиновника необходимо привлечь к суду всех ответственных, передает сегодня РИА "Новости".
Ранее стало известно, что три российских журналиста отклонились от маршрута на 23 километра. Их тела были обнаружены в автомобиле.
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