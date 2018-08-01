Евросоюз выражает России соболезнования в связи с убийством журналистов в ЦАР

Чиновник в структурах Европейского Союза выразил в среду, 1 августа, соболезнования семьям и близким людям российских журналистов, которые были ранее убиты в Центральноафриканской Республике.

В ЕС отметили, что внимательно ознакомились с сообщениями о гибели сотрудников средств массовой информации и призвали как можно скорее провести тщательное и открытое расследование данного дела. По словам чиновника необходимо привлечь к суду всех ответственных, передает сегодня РИА "Новости".

Ранее стало известно, что три российских журналиста отклонились от маршрута на 23 километра. Их тела были обнаружены в автомобиле.