В Италии сообщили об аресте подозреваемых в вербовке наемников для Донбасса

Полицией Италии произведено задержание шести человек, обвиняемых в вербовке людей, которых отправляли в зону боевых действий в Донбассе, сообщается в официальном заявлении правоохранительных органов Генуи.

Вербовщики после отправки наемников в восточную часть Украины в дальнейшем снабжали их всем необходимым для выполнения боевых задач. При этом отмечается,что завербованные участвовали в конфликте на стороне ДНР и ЛНР.

Представитель оперативного командования ДНР не понимает, о каких наемниках идет речь. В ополчении ДНР есть около ста бойцов из других стран. Но, как он подчеркнул в беседе с РИА Новости, это добровольцы, "которые приезжают по зову сердца".