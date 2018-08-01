В Италии сообщили об аресте подозреваемых в вербовке наемников для Донбасса
1 августа 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Полицией Италии произведено задержание шести человек, обвиняемых в вербовке людей, которых отправляли в зону боевых действий в Донбассе, сообщается в официальном заявлении правоохранительных органов Генуи.
Вербовщики после отправки наемников в восточную часть Украины в дальнейшем снабжали их всем необходимым для выполнения боевых задач. При этом отмечается,что завербованные участвовали в конфликте на стороне ДНР и ЛНР.
Представитель оперативного командования ДНР не понимает, о каких наемниках идет речь. В ополчении ДНР есть около ста бойцов из других стран. Но, как он подчеркнул в беседе с РИА Новости, это добровольцы, "которые приезжают по зову сердца".
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