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В США считают, что Россия атакует Черногорию с моря
1 августа 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Внутриполитическая борьба в США принимает всё более гротескные формы. Противники Дональда Трампа обвиняют своего президента в том, что на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки он сдал Черногорию. И теперь Москва может атаковать эту страну при помощи своего флота и авиации.
Что и говорить – ничего бредовее этого плана читать в последнее время не приходилось. Однако именно такой сценарий на полном серьёзе предлагает своим читателям влиятельное американское издание Foreign Policy. По мнению его экспертов, Путин получил на саммите в Хельсинки от Трампа всё, что хотел, и теперь «может разрушить НАТО путём удара по самому новоиспечённому члену альянса». Неслучайно, мол, прямо на следующий день после встречи Дональд намекнул, что не хочет защищать Черногорию: «Это крохотная страна с очень сильным народом. Там есть очень агрессивные люди. И они могут повести себя агрессивно, и – поздравляю вас, вы участвуете в третьей мировой войне».
Издание полагает, что, делая такие высказывания, Трамп подтверждает, что Москва дёргает его за верёвочки и тем самым наносит «урон интересам национальной безопасности США». Понятно, что американские противники президента США только ищут повод хоть в чём-то обвинить Белый дом. В такой ситуации мало кого в Америке интересует простой вопрос: «А зачем, собственно, России нападать на Черногорию?»
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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