Российские журналисты, убитые в ЦАР, отклонились от маршрута на 23 км

В среду, 1 августа, стало известно, что российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике, серьезно отклонились от маршрута. О гибели сотрудников СМИ стало известно накануне.

Глава "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин сегодня сообщил, что журналисты отклонились на 23 километра от намеченного маршрута, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в ЦАР подтвердила информацию о троих убитых мужчинах, тела которых были обнаружены в автомобиле. Машина была оставлена примерно в 33 километрах к северу от населенного пункта Сибута.