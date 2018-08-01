В ВСУ сообщили о «значительных потерях» воюющих против Киева защитников Донбасса

Соединения армий Донецкой и Луганской народных республик понесли «значительные потери» в ходе июльских боестолкновений с противостоящими им Вооруженными силами Украины. Такую информацию опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В посте, выложенном на странице военнослужащего в социальной сети Facebook, утверждается, что в прошлом месяце ополченцы якобы ежедневно провоцировали киевских силовиков, обстреливая их позиции. По словам Штефана, ответным огнем ВСУ был убит 31 защитник Донбасса, 68 получили ранения. Небоевые потери противника, согласно версии украинского офицера, составили 12 человек.

Противостояние в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее СМИ процитировали киевского политолога Кирилла Молчанова, который заявил, что лидер Украины Петр Порошенко может устроить провокацию в зоне конфликта перед выборами президента.