Эксперт раскрыл последний «козырь» Порошенко в борьбе за власть на Украине

Последним «козырем», который имеется у борющегося за сохранение своей власти Петра Порошенко, является введение военного положения на Украине. Такое мнение высказал киевский политолог Кирилл Молчанов.

Закон о «деоккупации» Донбасса предоставляет украинскому лидеру право объявить военное положение, не согласовывая свои действия с парламентариями. Аналитик Молчанов, процитированный агентством «Новороссия», заявил, что Порошенко может ввести данный режим перед президентскими выборами 2019 года с целью удержания за собой поста главы государства. Такой сценарий предполагает организацию провокации в зоне конфликта на востоке страны, отметил эксперт.

В Донбассе пятый год продолжается вооруженное противостояние между киевскими силовиками и ополченцами. Ранее в среду сообщалось, что пресса перечислила вероятные препятствия на пути интеграции региона и России.