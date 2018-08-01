Эксперт раскрыл последний «козырь» Порошенко в борьбе за власть на Украине
1 августа 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Последним «козырем», который имеется у борющегося за сохранение своей власти Петра Порошенко, является введение военного положения на Украине. Такое мнение высказал киевский политолог Кирилл Молчанов.
Закон о «деоккупации» Донбасса предоставляет украинскому лидеру право объявить военное положение, не согласовывая свои действия с парламентариями. Аналитик Молчанов, процитированный агентством «Новороссия», заявил, что Порошенко может ввести данный режим перед президентскими выборами 2019 года с целью удержания за собой поста главы государства. Такой сценарий предполагает организацию провокации в зоне конфликта на востоке страны, отметил эксперт.
В Донбассе пятый год продолжается вооруженное противостояние между киевскими силовиками и ополченцами. Ранее в среду сообщалось, что пресса перечислила вероятные препятствия на пути интеграции региона и России.
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