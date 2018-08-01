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Украина вернуть силой Донбасс не сможет: цена неподъемна
1 августа 2018, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Попытка украинских властей получить власть над Донбассом силовыми методами не имеет шансов на успех. "Военная опция" для Киева невозможна физически, считает украинский политический эксперт Вячеслав Лихачев.
Силовые действия будут даже более дорогими, "чем активная фаза войны 2014–2015 годов", отметил Лихачев. Украина не готова сейчас платить такую цену. По его словам, вернуть Донбасс возможно, только если с территории уйдет российская армия, нужно всячески оказывать давление на Москву.
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