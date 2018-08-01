Стали известны возможные препятствия на пути воссоединения России и Донбасса

Руководство ДНР тормозит процесс воссоединения восставшего против Киева Донбасса с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной прессы.

Сайт versia.ru пишет, что интеграция РФ и отколовшегося от Украины региона начнется после того, как Донецкая и Луганская народные республики сольются в одно государство. Это не сможет произойти до тех пор, пока на границе ДНР и ЛНР действуют пункты пропуска и таможня. По данным издания, донецкий лидер Александр Захарченко отказался последовать примеру своих луганских коллег и ликвидировать кордон.

Еще одно препятствие на пути вхождения Донбасса в состав России также связано с деятельностью Захарченко, отмечается в процитированной заметке. Ее автор пишет, что власти ДНР должны были осуществить юридическую процедуру воссоединения республики с районами Донецкой области, контролируемыми Киевом, однако данный процесс пока не запущен.

ДНР и ЛНР образовались весной 2014 года, спустя некоторое время украинские военные начали против них силовую операцию. Ранее в среду сообщалось, что в зону конфликта прибыли польские женщины-снайперы.