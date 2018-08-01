МИД РФ рекомендует Евросоюзу не потакать "антироссийским капризам" Киева
1 августа 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве иностранных дел России в среду, 1 августа, сочли решение ЕС ввести экономические санкции против российских компаний, принимающих участие в строительстве Крымского моста, прискорбным.
По мнению внешнеполитического ведомства РФ, Европейскому союзу явно не дает покоя выбор, которые сделали сами крымчане. В МИД отметили, что Брюссель в данном вопросе противоречит сам себе, поскольку ранее призывал народы воздвигать мосты, а не "строить стены".
Как сообщает "Свободная пресса", в министерстве рассчитывают на то, что скоро в ЕС перестанут потакать киевским капризам, поскольку на территории России в настоящий момент находятся немало компаний тех стран, которые являются членами союза. Не исключено, что от нового санкционного витка они понесут большие потери.
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