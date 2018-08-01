Человечество истратило все ресурсы планеты Земля за 2018 год
1 августа 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Человечество исчерпало все ресурсы Земли за 2018 год к сегодняшнему дню. Теперь население добывает их "в долг" у планеты. Об этом сообщается в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF).
В начале 2000-х годов этот день экологического долга приходился на октябрь. Теперь эта дата становится все ближе к началу года, сообщает "Экономика сегодня".
В настоящий момент население тратит столько ресурсов, сколько могла бы дать Земля, будучи размером в полтора раза больше. Если так пойдет дальше, к 2030 году человечеству нужны будут уже две Земли.
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