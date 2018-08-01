Командование ВСУ бросит на борьбу с ополченцами Донбасса польских «валькирий»

На восток Украины прибыло подразделение, сформированное из польских женщин-снайперов. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ЛНР.

По словам спикера ополченцев Андрея Марочко, снайперы, так называемые «валькирии», представляют одну из частных военных компаний. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении защитников народной республики, командование Вооруженных сил Украины рассредоточит женщин на линии фронта. Им поставят задачу обстреливать позиции ЛНР.

Как отметил Марочко, противник решил задействовать снайперов в связи с установившимся в Донбассе перемирием. В данный период времени наблюдатели, представляющие международные организации, проводят активный мониторинг обстановки в зоне конфликта, выявляя вооружение, запрещенное к использованию соглашениями о прекращении огня, которые были подписаны в Минске.